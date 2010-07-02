Плющенко получил письмо ISU об отстранении

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что российскому фигуристу Евгению Плющенко было официально вручено письмо ISU, в котором говорится об отстранении спортсмена. «Ему официально было вручено письмо Международного союза конькобежцев (ISU). Письмо направлено лично ему и вручено под расписку с точным указанием даты вручения. Этот момент очень важен, поскольку он может обратиться в Спортивный арбитражный суд в течение 21-го дня с момента даты получения письма. Раньше он не мог его получить, поскольку вернулся в Россию только два дня назад», – цитирует Горшкова «Газета.Ru».