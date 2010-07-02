Номер Мутко в Ванкувере обошелся государству в 32 тысячи долларов

Счетная палата России провела подробный анализ затрат на подготовку к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм-2010 в Ванкувере. Из него, в частности, следует, что министр спорта и туризма России Виталий Мутко проживал в Ванкувере в отеле «Fairmont Hotel Vancouver» в номере стоимостью 1499 канадских долларов за ночь (1400 долларов США). Общая стоимость проживания Мутко в Ванкувере за 20 ночей составила 34,5 тысячи канадских долларов (32,4 долларов США). В отчете Счетной палаты отмечается, что приказ Министерства финансов России от 2004 года устанавливает максимальную сумму, которая может быть компенсирована чиновнику за жилье при командировке в Канаду. Она составляет 130 долларов США в сутки. Также в ходе проверки стало известно, что в числе пассажиров рейсов российской делегации в Ванкувер были 13 человек, не входивших в состав делегации, в том числе супруга Виталия Мутко Татьяна. После начала проверки Счетной палаты затраты на перелеты Татьяны Мутко были компенсированы. В целом проверка выявила многочисленные нарушения порядка финансирования расходов российской делегации в Ванкувере и мероприятий, предшествовавших Олимпийским играм. Также в Счетной палате установили, что Минспорттуризма нарушило Олимпийскую хартию при подготовке к Играм, так как принимало участие в формировании российской делегации и финансировало расходы, которые, согласно принципам олимпийского движения, должен был нести Олимпийский комитет России. Помимо этого Счетная палата установила, что российские спортивные ведомства сорвали план подготовки к Олимпиаде в Ванкувере и не выполнили практически никаких положений принятого после Игр в Турине документа. Отчет Счетной палаты предлагается направить в Следственный комитет при прокуратуре РФ и в Министерство внутренних дел. Также для ознакомления его представят президенту и главе правительства, сообщает «Lenta.ru». sports.ru