Венгер: В Германии не боятся доверять новому поколению

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сказал, что впечатлен игрой молодых футболистов сборной Германии на ЧМ-2010 «Сейчас в Германии подросло хорошее поколение футболистов. У них есть три отличных игрока – Бастьян Швайнштайгер, Томас Мюллер и Месут Озил. Два из них выступали на молодежном чемпионате в прошлом году. Тренеры сборной Германии не боятся оказать доверие новому поколению. Но когда это работает, все восхищаются этим, а когда нет, все готовы убить тренера», – цитирует специалиста официальный сайт клуба.