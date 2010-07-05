Хэмилтон пригласил отца на Гран-при Великобритании

Пилот «Макларена» Льюис Хэмилтон, который в начале сезона пережил кризис в отношениях с отцом и уволил его с поста менеджера, заявил, что Энтони Хэмилтон посетит Гран-при Великобритании. «Разумеется, между нами были определенные разногласия в прошлом. Но мы продолжаем налаживать отношения. Никуда не торопимся, не форсируем события. В принципе, сейчас у нас все хорошо, он всегда шлет мне сообщения перед гонкой, мы разговаривали перед Гран-при Канады, делаем это каждую неделю. Думаю, отец приедет в Сильверстоун. Я пригласил сюда всю семью, они, скорее всего, все посетят гонку. У меня есть билеты на трибуны, и я предложил им выбрать, где они хотят быть – в паддоке или на трибунах. Сначала посоветовал отцу посетить паддок, но, вероятно, ему интересно будет попробовать что-то новое – ведь он всегда наблюдал за гонками из боксов или по телевизору. Думаю, то, что мой отец перестал быть моим менеджером, дало мне шанс повзрослеть. Я все еще многому учусь, но теперь сам управляю своими делами», – цитирует Хэмилтона The Guardian.