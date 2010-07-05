Алиев: В финале чемпионата сыграют Германия и Голландия

Полузащитник «Локомотива» Александр Алиев прокомментировал крупное поражение сборной Аргентины в матче 1/4 финала ЧМ-2010 от Германии (0:4), а также заявил, что, по его мнению, в финале турнира немцы сыграют с Голландией. «Я болел за две команды: Аргентину и Голландию, но, к сожалению, первая в субботу чемпионат мира покинула, так что остается теперь болеть только за «оранжевых». Я бы не сказал, что поражение Аргентины – это катастрофа, просто футбол – очень непредсказуемая игра. Но все же Германия сегодня демонстрирует просто феноменальный футбол, и не зря немецкую сборную называют «машиной». Крупные победы бундестим над такими серьезными соперниками, как Англия и Аргентина, говорят о том, что это явный претендент на Кубок мира. И, если раньше я думал, что в финале сразятся Голландия и Аргентина, то теперь мне кажется, что мы увидим матч между Голландией и Германией. Голландцы же мне очень понравились: футбол они показывают интересный, а их победа над Бразилией очень сильно впечатлила», – рассказал Алиев для Sportbox.ru.