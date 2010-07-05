Адвокат: До чемпионата мира свой талант многие звезды просто не донесли

Главный тренер сборной России Дик Адвокат назвал причины неудачной игры лучших футболистов ведущих европейских лиг на чемпионате мира-2010. «Думаю, что причина невзрачной игры тех же Криштиану Роналдо и Месси в том, что их серьезно перегрузили программой подготовки в клубах. Ни один игрок в мире не способен выдержать один и тот же темп на протяжении 12 месяцев. Даже ни один тренер не способен – к концу третьего года работы в «Зените» я тоже невероятно устал. Мне не хватало свежих мыслей. То же происходит и с игроками – ты не можешь выдавать свою особую фишку в каждой встрече. И потом не забывайте, что тех же Руни с Дрогба постоянно привлекают к съемкам в рекламных роликах и различных пиар-кампаниях. В итоге до чемпионата мира свой талант многие звезды просто не донесли, расплескав по дороге», – приводит слова Адвоката «Советский спорт».