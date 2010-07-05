Федерер впервые за семь лет опустился на третье место в мировом рейтинге

Швейцарец Роджер Федерер впервые за последние семь лет опустился на третью строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленные после Уимблдона-2010 данные о положении спортсменов в списке сильнейших теннисистов мира опубликованы на официальном сайте ATP. Федерер, который 6 июня 2010 года потерял звание первой ракетки мира и опустился на второе место рейтинга ATP, теперь оказался на третьей строчке из-за проигрыша в четвертьфинале Уимблдона. 30 июня Федерера переиграл чех Томаш Бердых. После Уимблдона чешский спортсмен поднялся с 13-го на 8-е место. Возглавляет рейтинг ATP испанец Рафаэль Надаль, ставший победителем Уимблдона-2010 в мужском одиночном разряде. На втором месте рейтинга - серб Новак Джокович. Лучший из украинцев, Александр Долгополов, занимает 40-ю позицию. Сергей Стаховский - 46-й. Илья Марченко - 68-й. Lenta.ru