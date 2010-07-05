Бердых пропустит четвертьфинал Кубка Дэвиса

Финалист Уимблдона-2010 Томаш Бердых не сможет помочь сборной Чехии в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса с Чили из-за травмы брюшного пресса, сообщает tennis.com. Ожидается, что из-за этого повреждения теннисист пропустит около трех недель. Бердыха заменит Иво Минар, занимающий 255-е место в рейтинге АТР. Ранее чешская команда также потеряла Радека Штепанека из-за травмы колена. - Если у меня и есть проблемы, то именно с мышцами пресса. Сильный ветер во время финала Уимблдона с Надалем усугубили травму. Встреч много, а тело у меня всего одно. Человек - не машина, чтобы выдержать все, - заявил Бердых в интервью Czech public radio.