Казанский «Рубин» собрался покупать форварда сборной Германии

Руководство казанского «Рубина» положило глаз на 32-летнего форварда «Баварии» и сборной Германии по футболу Мирослава Клозе. Главный тренер казанцев Курбан Бердыев 24 июня лично провел один из этапов переговоров с официальными представителями немецкого бомбардира, сообщает газета «Спорт Экспресс». Как отмечает источник, заполучить Клозе, контракт которого с победителями бундеслиги-2009/10 заканчивается 30 июня 2011 года, «Рубину» будет непросто: блестящей игрой в ЮАР футболист прилично повысил свою трансферную стоимость и к тому же недавно заявил, что в ближайшее время покидать Мюнхен не намерен. Отметим, что Клозе забил уже 14 мячей в финалах мировых первенств, уступая по этому показателю лишь бразильцу Роналдо. Казанцы, которых скоро покинет проданный в «Зенит» лучший бомбардир Александр Бухаров, не оставляют попыток приобрести высококлассного нападающего и на Апеннинах: соответствующие предложения сделаны форвардам сборной Италии - Фабио Квальярелле из «Наполи» и Антонио Ди Натале из «Удинезе». Окончательного ответа ни тот, ни другой пока не дали.