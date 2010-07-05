Главный тренер сборной Бразилии отправлен в отставку

Бразильская футбольная федерация объявила о том, что пост главного тренера национальной команды теперь свободен. Тем самым была удовлетворена просьба Карлоса Дунги, который заявил о своей отставке после поражения «селесао» в четвертьфинале ЧМ в ЮАР от Голландии (1:2). «Мой контракт был рассчитан на четыре года, и никто не пытался это скрывать. Я был счастлив работать на посту главного тренера сборной все это время, - цитирует 46-летнего специалиста официальный сайт мундиаля. - Если вы взглянете на лица наших футболистов, то поймете, что они сейчас чувствуют». Вместе с Дунгой команду покидает весь его тренерский штаб и технический персонал. Федерация планирует объявить имя нового главного тренера к концу июля. Одним из кандидатов в преемники Дунге являлся Луис Фелипе Сколари, который в 2002 году привел сборную Бразилии к победе на чемпионате мира в Японии и Южной Корее. Однако он уже отказался от этого предложения, решив сосредоточиться на работе с клубом «Палмейрас». В числе претендентов фигурируют также главный тренер «Коринтианса» Мано Менесеш и экс-наставник итальянского «Милана» Леонардо.