На ЧМ-2010 легендарного рок-музыканта Джаггера окрестили «Ангелом смерти»

Известный рок-музыкант Мик Джаггер, пребывающий в настоящее время на чемпионате в ЮАР, удостоился от футбольных болельщиков прозвища «Ангел смерти». Все дело в том, что лидеру Rolling Stones катастрофически не везет на этом чемпионате мира: как только он болел за одну из национальных сборных и посещал матчи с их участием - она непременно проигрывала, отмечает Yahoo Sports. 26 июня Джаггер решил поболеть за сборную США в матче 1/8 финала против Ганы. Он смеялся, хлопал в ладоши и позировал на камеру со своей белозубой улыбкой. Но «звездно-полосатым» было не до веселья – они уступили африканцам в дополнительное время (1:2). Через день Мик уже поддерживал англичан – команду со своей родины. На этот раз он спрятал глаза под темными стеклами очков, с шеи свисал английский шарф, а в руках музыкант держал телефон с камерой, который суеверные болельщики позже окрестили прибором «похитителя душ». В этом матче его соотечественники потерпели унизительное поражение от немцев (1:4). Наконец, в пятницу Джаггер решил поболеть за бразильцев в матче с Голландией (рок-музыкант имеет сына от бразильской модели Лусианы Хименес). К тому времени слава «Ангела смерти» уже закрепилась за ним довольно прочно, и бразильские фаны были серьезно этим напуганы. На арене в Порт Элизабет Мик сидел, подняв колени, и глядел в пустоту, в то время как его сын разочарованно наблюдал за игрой, в которой его соотечественники упустили победу над голландцами (1:2). Шутки шутками, но после окончания матча в адрес музыканта полетели выкрики: «Никогда больше не появляйся на матчах Бразилии». Фаны потянулись в Twitter, обвиняя его в сглазе, а несколько южноамериканских изданий на следующий день вышли с заголовками: «Кто станет следующей жертвой Джаггера?». На четвертьфинальном матче Аргентина - Германия в Кейптауне Джаггер присутствовал в компании актера Леонардо Ди Каприо. Ранее в одном из интервью он опрометчиво заявил, что восхищается игрой подопечных Диего Марадоны и, по его мнению, ничто не остановит Аргентину на пути к финалу. Однако бундестим, отправившая в отпуск его любимую сборную Англии, унизила и южноамериканцев. Пока неизвестно, на какой из оставшихся матчей собирается 66-летний Джаггер. Еще интереснее будет знать, кого он решит поддержать.