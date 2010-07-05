Бокс. Поветкин начал подготовку к бою с Кличко

Российский супертяжеловес Александр Поветкин, которому 18 сентября предстоит бой с чемпионом мира по версиям WBO и IBF Владимиром Кличко, начал подготовку к поединку в Нью-Джерси. С понедельника россиянин начнет работать со спарринг-партнерами, имена которых не сообщаются. Менеджер Поветкина Владимир Хрюнов заявил, что в контракт поединка будет включен пункт о дополнительном допинг-контроле. «Сейчас мы с Поветкиным находимся в Нью-Джерси, где началась подготовка к предстоящему поединку против Владимира Кличко. Саша чувствует себя хорошо и подготовка проходит просто замечательно. Мы планируем привлечь спарринг-партнеров, однако сейчас я пока не могу назвать никаких имен. Среди них будет по крайней мере два бывших чемпиона мира, а вообще мы планируем привлечь около десяти хороших боксеров для подготовки Поветкина к бою против Кличко. В данный момент мы ждем контракт и, надеюсь, Владимир согласится на протокол ВАДА для организации допинг-контроля. В одном из своих интервью Владимир Кличко выразил положительное отношение к нашей инициативе. Поэтому я ожидаю увидеть такой пункт в нашем окончательном соглашении», – приводит слова Хрюнова ALLBoxing.ru.