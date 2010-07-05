Хоккей. Ковальчук отверг предложение в 70 млн. от клуба НХЛ

Российский нападающий Илья Ковальчук отверг предложение подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс». Как пишет Los Angeles Times, заявление о том, что хоккеист отказался заключать договор с «Кингс», сделал генеральный менеджер клуба Дин Ломбарди. По словам руководителя «Лос-Анджелеса», команда «сделала все, чтобы предложить Ковальчуку достойные условия контракта». Точная сумма, предложенная Ковальчуку, не указывается, однако в прессе есть сведения о том, что речь шла о 70 миллионах долларов за десять сезонов. По какой причине Ковальчук отказался стать игроком «Лос-Анджелеса», Ломбарди не сказал. Сам хоккеист пока не прокомментировал ситуацию. 27-летний Илья Ковальчук, проведший сезон -2009/10 в составе «Нью-Джерси Девилс», 1 июля стал неограниченно свободным агентом и теперь может выбирать условия контракта с той или иной командой по своему усмотрению. По информации американской прессы, особый интерес к российскому игроку проявляет «Нью-Йорк Айлендерс», который готов предложить хоккеисту 100 миллионов долларов за десятилетний контракт. Кроме того, Ковальчуку поступило предложение от петербургского СКА, выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). «Спорт Экспресс» пишет, что с 1 июля российский агент Ковальчука Юрий Николаев находится в Санкт-Петербурге и проводит переговоры с руководством СКА. Николаев отметил, что «переговоры проходят интересно». При этом агент подчеркнул, что пока Ковальчук не готов сделать окончательный выбор и перебраться в КХЛ, так как предложения в НХЛ кажутся ему более привлекательными.