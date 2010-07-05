Хоккей. В КХЛ попросился клуб из Словакии

Словацкий хоккейный клуб «Лев» оформил заявку на вступление в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), пишет «Советский спорт». Примечательно, что команда из города Попрад выразила желание дебютировать в КХЛ уже в сезоне - 2010/11, однако, скорее всего, клубу все же придется пропустить сезон и вступить в лигу только в 2011 году. В беседе с изданием вице-президент КХЛ Владимир Шалаев заявил, что главным препятствием для вступления словацкой команды в лигу станет уже разработанное и утвержденное расписание игр на сезон. По словам собеседника газеты, лига вряд ли будет переделывать готовое расписание ради одной команды. Стоит отметить, что недавно, в конце июня, в КХЛ уже пытался вступить клуб под названием «Лев», который базируется в Чехии. Переход чешской команды в КХЛ сорвался из-за того, что руководство местной федерации хоккея не разрешило клубу покидать чемпионат страны. При этом чешская компания, владеющая командой, была готова выкупить право выступать в КХЛ, но потерпела неудачу. Между тем эта же самая компания представляет интересы и словацкого «Льва». Ранее желание вступить в КХЛ выражали клубы из Швеции, Литвы, Чехии и других стран.