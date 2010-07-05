Марадоне предложили остаться наставником сборной Аргентины

Руководство Аргентинской футбольной ассоциации (АФА) предложило главному тренеру Диего Марадоне остаться в сборной как минимум до августа, несмотря на разгромное поражение в четвертьфинале чемпионата мира от команды Германии со счетом 0:4. Как сообщил президент АФА Хулио Грондона, он попросил Марадону вывести команду на следующий матч - товарищеский с командой Ирландии, который пройдет в Дублине 11 августа. Решение о дальнейшем пребывании Марадоны у руля команды будет принято в ближайшие несколько дней на совместной встрече руководства с тренерским штабом. «Пока не время давать оценки, - цитирует ИТАР-ТАСС заявление Грондоны в интервью аргентинской газете «Ла Насьон». - Раны от поражения еще глубоки. Сам Диего хочет взять время на размышления о своем будущем. Мы примем решение в ближайшие дни». Контракт Марадоны с АФА действует до окончания розыгрыша Кубка Америки - 2011, который состоится в Аргентине.