Ахметов: В ближайшие дни «Шахтер» сделает очень громкий трансфер!

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов сообщил, что в ближайшее время донецкая команда собирается усилить свои ряды. «Очень хочу в течение ближайшего одного-двух дней достигнуть соглашения с новым футболистом. Это будет очень серьезное приобретение, но об этом я скажу позже. Трудно определить его амплуа. Он может сыграть и в атаке, и в полузащите. Кто он по национальности? Для меня все футболисты, которые выступают в "Шахтере", находятся в моём сердце. Я не разделяю их по национальности. Я отношусь с любовью к каждому игроку. Но это будет очень громкий трансфер», - приводит слова Ахметова Террикон.