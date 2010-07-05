Швайнштайгер попал в поле интересов «Интера»

26-летний полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер своими выступлениями в составе сборной Германии привлек внимание «Интера». Как сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Gazzetta dello Sport, владелец миланского клуба Массимо Моратти считает, что летом будущего года «Интеру» следует задуматься о приобретении Швайнштайгера. В настоящее время нерадзурри сосредоточены на покупке хавбека «Ливерпуля» Хавьера Маскерано. Если эта сделка провалится, то «Интер» предпримет попытку купить Швайнштайгера уже текущим летом.