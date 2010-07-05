Воронин: Аршавин много говорит, а сам ничего не добился

Нападающий «Динамо» Андрей Воронин рассказал о том, как он будет взаимодействовать с новичком Кевином Кураньи, а также прокомментировал критику Андрея Аршавина в адрес сборной Украины. «Из того, что я слышал, планируется, что Кураньи будет играть выдвинутого на острие нападающего. Я же буду бороздить под ним. Кевин хорошо играет головой, умело прикрывает мяч корпусом. Кроме того, он и передачу может отдать, развить атаку. Если он сможет играть в свой футбол, то, думаю, мы с ним быстро сыграемся. Слова Аршавина о том, что сборная Украины выступила бы на ЧМ-2010 не лучше Греции? Я этого высказывания не слышал. Но Аршавин просто последнее время очень много говорит, а сам ничего не добился и нигде не выступил», – цитирует Воронина «Динамо»(Киев) от Шурика.