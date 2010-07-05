Петржела: Ставлю на то, что чемпионат мира выиграет Испания

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сделал прогнозы на полуфинальные матчи ЧМ-2010 Голландия – Уругвай и Германия – Испания. «Ставлю на Голландию. Уругвай сейчас на подъеме. У них есть вера в свои силы, все равно от них никто не требует победы, так что они могут выйти на поле и сыграть как хотят. Однако, на мой взгляд, всего этого не хватит. Голландцы просто сильнее соперника. Пожалуй, только Диего Форлан может поспорить в мастерстве с «оранжевыми». Сейчас многие говорят, что немцы стали главными фаворитами чемпионата мира, но я так не считаю. На мой взгляд, как и до турнира, основными претендентами на победу остаются испанские футболисты. Эти парни играют ровно настолько, насколько требует ситуация, чтобы победить, и добиваются блестящих результатов. Им не нужны разгромы – они приехали в ЮАР с целью победить и уверенно идут в этом направлении. Я считаю, именно эта сборная победит в этом противостоянии. Более того, ставлю на то, что подопечные Дель Боске выиграют нынешний чемпионат. Это наиболее сыгранная и мастеровитая команда. А сборная Германии имеет отличный потенциал для развития, и, возможно, через четыре года при правильной работе уже они будут основными претендентами на успех», – цитирует Петржелу Sports.ru со ссылкой на «Труд».