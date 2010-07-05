Фридрих: Месси лишил меня возможности выпить пива

Футболист немецкой сборной пожаловался на то, что травма, нанесенная ему Лионелем Месси в матче Аргентина - Германия, не позволила ему как подобает отметить победу. Защитник сборной Германии Арне Фридрих заявил после победного матча со сборной Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира, что запомнил эту игру в первую очередь из-за травмы, которую ему нанес Лионель Месси, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Bild. «Конечно, я забил, и это было огромной радостью для меня. Ведь я впервые поражаю ворота в 76 играх, проведенных за национальную команду. Однако этот матч мне запомнился главным образом потому, что Месси наступил на мое бедро и нанес травму. В результате я лишился возможности выпить пива в раздевалке, чтобы отметить победу. Дело в том, что при травмах алкогольные напитки не рекомендуются. Для меня намного важнее восстановиться к полуфинальному матчу со сборной Испании», - сказал Фридрих.