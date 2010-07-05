Газзаев: Московское «Динамо» обязано было выиграть Кубок Яшина

Главный тренер киевского «Динамо» на послематчевой пресс-конференции после игры с «Динамо» московским на Кубке Льва Яшина отметил, что российский клуб выиграл этот трофей вполне заслуженно. «Хотел бы поздравить московское «Динамо» с победой в турнире. Наверное, другой клуб и не должен был выиграть первый розыгрыш Кубка Льва Яшина. Учитывая, в какой команде выступал этот легендарный голкипер, которым мы все восхищались, и с которым я имел счастье быть знакомым лично. Поэтому первый такой турнир обязано было выиграть московское «Динамо». Что оно и сделало», - сказал Газаев, передает официальный сайт ФК «Динамо (Киев)». Напомним, что в рамках Кубка Льва Яшина киевское «Динамо» проиграло московским одноклубникам со счетом 0:2. А в матче с минским «Динамо» киевляне праздновали победу 4:1. Своими впечатлениями от турнира поделился и капитан киевского клуба Андрей Шевченко: «Очень хорошо, что на этом турнире удалось собрать три динамовские команды. Болельщики будут еще долго вспоминать чемпионат СССР, поэтому подобные матчи всегда будут доставлять радость любителям футбола».