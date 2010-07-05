Гладкий: Наконец-то решил проблему с голом

Нападающий «Шахтера» Александр Гладкий после матча за Суперкубок против «Таврии» (7:1) признался, что был рад прервать голевую засуху. «Не буду лукавить, отметиться дублем всегда приятно, результатом доволен. Мы всегда в течение учебно-тренировочных сборов пытаемся набрать оптимальную форму для успешного сезона. Глядя на этот матч, можно оценить уровень подготовки футболистов, их состояние. Однако все еще впереди, нас ждут тяжелые 30 игр внутреннего первенства и Лига чемпионов. Знаю, что я очень хотел отличиться. К сожалению, мне действительно длительный период времени не удавалось забить гол. Естественно, форварда такая неутешительная ситуация радовать не могла. Слава Богу, что сегодня наконец-то эта проблема была решена», – цитирует игрока Террикон.