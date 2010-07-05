Клозе: Чтобы побить рекорд Роналдо, мне осталось два гола

Нападающий сборной Германии Мирослав Клозе, который близок к тому, что бы побить рекорд Роналдо по количеству голов на чемпионатах мира надеется, что бразилец не слишком волнуется по этому поводу. «В 2002 году у меня было время, чтобы пообщаться с Роналдо после финала чемпионата мира. В то время я даже и не мечтал о том, что смогу хотя бы приблизиться к его достижению, но теперь же для нового рекорда мне необходимо забить лишь два гола. Надеюсь, Роналдо не слишком беспокоится из-за этого», – приводит слова Клозе официальный сайт ФИФА. На данный момент на счету Роналдо 15 голов на чемпионатах мира, в то время как Клозе забил 14.