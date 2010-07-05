Дик Адвокат будет добиваться проведения матчей сборной России в Петербурге

Главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат намерен обсудить с руководством Российского футбольного союза вопрос о проведении матчей национальной команды в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе «Зенита». Об этом «Маленький генерал» заявил после посещения перенесенного матча 11-го тура премьер-лиги между «Зенитом» и «Анжи» (2:1). «Все здорово! Город, стадион, болельщики - все хороши, как и прежде. В этом смысле ничего не изменилось, и это очень приятно», - поделился впечатлениями Адвокат в интервью «Спорт Экспрессу». «В следующий раз приеду в Петербург 31 июля на матч с "Рубином», - добавил тренер. - На «Петровском» замечательные болельщики, поэтому буду ставить перед РФС вопрос о проведении здесь матчей сборной».