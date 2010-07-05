Гершкович: Поражения Бразилии и Аргентины – на совести Дунги и Марадоны

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что сборные Аргентины и Бразилии проиграли в четвертьфинале чемпионата мира - 2010 из-за недостаточно высокой квалификации своих главных тренеров. «Думаю, что четвертьфинальные матчи лишний раз указали на роль тренера в современном футболе. Поражения сборных Бразилии и Аргентины во многом на совести наставников этих команд – Дунги и Марадоны. Оба прекрасные в прошлом игроки, становились чемпионами мира. Но практика показывает, что этого недостаточно для того, чтобы добиваться успеха на тренерском поприще. Необходимо иметь за плечами специальные знания и опыт работы. Да, в составе бразильской команды много звёзд, первый тайм против Голландии они провели очень хорошо. Но после перерыва пропустили нелепый мяч и отдали инициативу. Так вот в этой ситуации Дунга ничего не сделал для того, чтобы что-то изменить. У кромки поля он вел себя как болельщик, а должен был спокойно анализировать и принимать оперативные решения. Однако бразильцы так и продолжали действовать с оглядкой на оборону. Вообще, мне кажется, на этом чемпионате Бразилия была слишком осторожной, за что и поплатилась. Нельзя изменять себе, своему традиционному игровому почерку. Поразили немцы в поединке с Аргентиной. Лев сумел преподнести соперникам сюрприз: Эзил, Подольски, Мюллер и Швайнштайгер устроили в центре поля так называемый организованный беспорядок. Они постоянно менялись местами, хорошо открывались, уводили за собой защитников соперника. Кроме того, Подольски и Мюллер старались действовать не на флангах, а ближе к центру. Таким образом, у немцев постоянно было численное преимущество на подходах к штрафной соперника. Поразил и Клозе. К сожалению, аргентинцы оказались не готовы к такому натиску и во втором тайме развалились. А Марадона, казалось, даже не знал, какие нужно вносить коррективы. В этом он был очень похож на своего коллегу Дунгу. Да ещё не было на поле и мудрого Верона, который мог бы исполнить роль играющего тренера. Больно смотреть на такую Аргентину. Лично мне очень нравится, что Германию, Испанию, Голландию, Уругвай тренируют свои, доморощенные специалисты. Может, и нам пора брать с этих стран пример, а не платить миллионы долларов иностранцу», - приводит слова Гершковича Чемпионат.ру со ссылкой на газету «Новые известия».