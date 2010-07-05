Коллина: Я рад помочь в формировании системы судейства в футболе Украины

Знаменитый в прошлом итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина прокомментировал свое назначение на пост куратора судейской системы профессионального футбола в Украине. «Я очень рад, что ФФУ обратилась ко мне с просьбой помочь ей в формировании системы судейства, которая отвечала бы самым высоким нормам ФИФА и УЕФА. Моей первоочередной задачей является создание такой структуры, которая дала бы возможность со временем получить целую группу рефери, готовых к работе на высшем уровне. То есть - они должны быть очень хорошо подготовлены - методично, функционально и психологически, а также пользоваться высоким уровнем доверия», - цитирует Коллину официальный сайт ФФУ. «Для этого необходимо создать определенные условия организации работы и деятельности арбитров. В том числе добиться полной независимости от любых воздействий клубов, лиг и национальной ассоциации», - добавил итальянец. «Сейчас я занимаю должность руководителя судейского корпуса УЕФА, то есть отвечаю за назначение арбитров на матчи под эгидой УЕФА, а также поиск и подготовку талантливых рефери во всей Европе. Раньше я выполнял такую работу в итальянской федерации. И я отдаю своей работе в Украине огромное значение. Если нам удастся здесь создать ту систему, к которой мы стремимся, то впоследствии мы сможем это повторить и в других странах. Это моя мечта и стремление УЕФА - подготовка высококлассных судей для важнейших Чемпионатов Европы, Лиги Чемпионов и других континентальных турниров», - заявил Коллина. По словам президента ФФУ Григория Суркиса, итальянский специалист должен создать эффективную программу подготовки и организации деятельности арбитров в украинских профессиональных футбольных лигах, находящихся под эгидой ФФУ. В его компетенцию входит реформирования Комитета арбитров и практическое управление программами подготовки рефери, назначение судей на профессиональные футбольные матчи в Украине, оценка арбитража и определения санкций, а также любая другая деятельность и задачи, связанные с футбольным арбитражем в украинском профессиональном футболе. Коллина также будет отвечать за создание необходимых условий, чтобы организация деятельности судей в украинском футболе соответствовала высочайшим стандартам независимости, качества и эффективности в контексте требований и рекомендаций УЕФА. При этом он должен обеспечить достаточную и надлежащую автономность своих функций от профессиональных клубов и Исполнительного комитета ФФУ. Напомним, что Пьерлуиджи Коллина подписал с Федерацией футбола Украины контракт на два года.