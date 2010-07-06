Марадона: Мой цикл в сборной завершен

Диего Марадона решил завершить тренерскую карьеру в сборной Аргентины после неудачи на ЧМ-2010 в ЮАР. Об этом 5 июля пишет испанское издание Marca со ссылкой на аргентинский кабельный канал Cronica TV. «Мой цикл в сборной завершен. Я отдал все, что было в моих силах. Теперь я хочу побыть с семьей», - заявил в интервью телеканалу Марадона. Тем не менее, Marca подчеркивает, что официального прошения об отставке тренер сборной Аргентины пока не подавал. Никаких комментариев со стороны ассоциации футбола Аргентины (AFA) также не последовало. Под руководством Марадоны аргентинская сборная весьма успешно выступила на групповом этапе Кубка мира, одержав три победы над командами Нигерии (1:0), Южной Кореи (4:1) и Греции (2:0). В 1/8 финала Аргентина обыграла Мексику 3:1, но была разгромлена немцами в четвертьфинале - 0:4. Марадона назвал этот день худшим в своей жизни. По возвращении на родину болельщики устроили команде теплый прием и просили Марадону остаться во главе сборной, скандируя: «Диего! Диего!», а также вывесив баннеры: «Диего, останься! Мы с тобой». Однако официального заявления по поводу своих планов главный тренер сборной Аргентины так и не сделал. Диего Марадона в качестве футболиста выступал за сборную Аргентины с 1977 по 1994 годы. Главным тренером команды он стал в ноябре 2008 года.