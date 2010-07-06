Власти Нигерии разрешили сборной играть

Правительство Нигерии в понедельник отменило свое решение запретить национальной сборной по футболу участвовать в каких-либо международных соревнованиях после поражения на чемпионате мира. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на BBC News. Сообщение об отмене запрета пришло за час до окончания срока, который Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) дала нигерийским властям. Ранее организация пообещала исключить Нигерию из своих рядов за вмешательство правительства в дела сборной и национальной федерации. Напомним, 30 июня президент Нигерии Гудлак Джонатан запретил сборной два года участвовать в международных матчах. Это решение он объяснил желанием "дать стране возможность навести порядок в доме". После этого были уволены два нигерийских футбольных чиновника, однако ФИФА заявила, что руководство страны зашло слишком далеко, и пообещала дисквалифицировать Федерацию футбола Нигерии, если в течение двух дней запрет снят не будет. На чемпионате мира-2010 в ЮАР сборная Нигерии заняла последнее место в группе В, набрав одно очко. Нигерийцы уступили Аргентине (0:1) и Греции (1:2), а с Южной Кореей сыграли вничью (2:2).