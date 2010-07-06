Чигринский возвращается в «Шахтер»

Украинский защитник Дмитрий Чигринский возвращается в донецкий «Шахтер». По информации испанских СМИ, трансфер из «Барселоны» Дмитрия Чигринского обойдется донецкому «Шахтеру» в сумму от 12 до 15 миллионов евро. Официально о сделке должно быть объявлено сегодня. Напомним, что меньше года назад испанцы выплатили «горнякам» рекордные для Украины 25 миллионов евро, передает «УНИАН». Несмотря на то, что Дмитрий Чигринский провел за «Барселону» в прошлом сезоне всего 12 матчей, каталонский гранд не выставлял Дмитрия на трансфер. Однако, учитывая тяжелое привыкание украинца к «Барсе» и немаленькое предложение «горняков», новое руководство «гранатово-синих» согласилось продать Чигринского. Это уже вторая продажа «Барселоны» после Яя Туре в «Манчестер Сити». Наставник «Шахтера» Мирча Луческу подтвердил возвращение в команду защитника: «Это правда, я хотел, чтобы Дима вернулся, и это замечательное приобретение. Мы заплатили за него не 25 миллионов евро, но все равно это самая дорогая покупка в истории «Шахтера».