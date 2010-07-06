ЧМ-2010. Швайнштайгер: Умрем, но Испанию обыграем

Полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер признался, что собирается возвращаться домой только с высшими наградами чемпионата мира. «С Испанией будет посложнее, нежели с Англией или Аргентиной, - считает полузащитник. – Но и мы уже показали, на что способны. Мы обыграли команды, которые на бумаге были лучше нас. И теперь мы умрем, но выбьем еще одну сильную сборную». «Лично я не хочу возвращаться домой с пустыми руками. Такое со мной было уже дважды (ЧМ-06 и Евро-08. – Прим.)», - рассказал о своих ближайших планах Швайнштайгер, передает Eurosport. Напомним, что в полуфинале чемпионата мира завтра, 7 июля, сборная Германии сыграет с Испанией.