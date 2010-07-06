Президент Аргентины: Я позвонила Марадоне – он плакал

Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер выступила со словами поддержки в адрес наставника сборной страны Диего Марадоны и самой команды, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на аргентинскую газету Ole. Она сказала, что гордится командой и ее тренером. «Нас все еще переполняет глубокая печаль по поводу случившегося. Однако в футболе, как в жизни, бывают победы и поражения. Когда я увидела тысячи наших болельщиков, прибывших в аэропорт Буэнос-Айреса для того, чтобы подбодрить и утешить команду, то почувствовала большую гордость. Я хочу, чтобы Марадона пришел в Каса Росада (официальная резиденция президента Аргентины), так как имеет на это право. Никогда еще ни один аргентинец не доставлял нам столько радости, как Диего на поле. Я позвонила ему, но он не смог говорить со мной, так как плакал. Однако я горда за нашу сборную, она сыграла хорошо. Теперь надо думать уже о мундиале 2014 года и готовиться к нему», - сказала Фернандес.