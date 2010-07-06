Адвокат: Газзаев – мой друг, но надо быть более реалистичным

Главный тренер сборной России Дик Адвокат посетовал на то, что в чемпионате России практически нет талантливой молодежи, рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров, а также заявил, что он не согласен с заявлением рулевого киевского «Динамо» Валерия Газзаева, который отмечал, что на чемпионате мира в ЮАР сборная России могла бы дойти до полуфинала. «Смотрел весной по телевизору турнир в Тулоне, где выступала наша «молодежка», хотел увидеть новые таланты. Тогда мои надежды не оправдались… Необходимо понимать, что предстоит много работы. Те, кто думают, что все в российском футболе прекрасно, заблуждаются. Если есть проблемы, решением заниматься нужно уже сейчас. Что касается лимита на легионеров, то в Голландии тоже много иностранцев, а почти все сборники выступают за рубежом, и ничего – их сборной это не помешало пробиться в четверку лучших. Когда в чемпионате вводят ограничения по национальному признаку, мы слышим возмущение со стороны клубов. Когда работал в «Зените», лимит меня также не радовал. Но для футбола в России это, скорее, плюс, причем очевидный. Газзаев сказал, что на ЧМ-2010 Россия могла бы быть в полуфинале? Он мой друг, но я не понимаю, как вообще можно рассуждать о подобных вещах. Сборная России уже полгода не проводила матчей, и для меня удивительно, что на эту тему кто-то всерьез рассуждает. Россия не выиграла свою квалификационную группу, проиграла в стыковых матчах Словении… В четверку лучших, говорите? Повторю вновь: Газзаев – мой друг, но надо быть более реалистичным. Задним числом говорить можно что угодно», – приводит слова Адвоката Sports.ru со ссылкой на «Советский спорт-футбол».