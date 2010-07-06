Хоккей. Скончался рекордсмен НХЛ по штрафному времени

В Канаде скончался бывший игрок клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс» и «Чикаго Блэк Хокс» Роберт Проберт. Как сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт лиги, канадский хоккеист умер во время отдыха на яхте у берегов Уинсора, в провинции Онтарио. Проберту было 45 лет. В момент смерти рядом с Пробертом находились его дети, тесть и теща. Как рассказал на пресс-конференции, собранной по случаю кончины канадского хоккеиста, тесть игрока Дэн Паркинсон, во время речной прогулки Проберту стало плохо, он пожаловался на боль в груди и потерял сознание. Родственники довезли его до больницы, где врачи пытались оказать хоккеисту помощь, однако спасти его не удалось. Когда и где состоятся похороны канадского хоккеиста, пока не сообщается. Нападающий Роберт Проберт провел в НХЛ 17 лет. Он выступал в составе «Детройта» с 1985 по 1994 год, а в 1995 году перешел в «Чикаго». Всего в НХЛ Проберт сыграл 935 матчей, в которых набрал 384 очка. Проберт был известен как один из сильнейших тафгаев лиги. Ему принадлежит рекорд по суммарному количеству штрафных минут - за всю карьеру в НХЛ он в общей сложности провел на скамейке штрафников 3300 минут. Кроме того, Проберт был рекордсменом по количеству штрафных минут за один сезон (398 в сезоне - 1987/88).