Наставник «Барселоны» ведет «секретные» переговоры с Фабрегасом

Главный тренер испанской «Барселоны» Хосеп Гвардиола совершил визит в ЮАР, где в настоящее время проходит чемпионат мира по футболу, и провел там «секретные» переговоры с полузащитником сборной Испании и лондонского «Арсенала» Сеском Фабрегасом. Об этом стало известно британскому изданию The Daily Star, передает «Лента.ru». По информации газеты, Гвардиола посетил тренировочный лагерь испанских футболистов и смог пообщаться с Фабрегасом, неоднократно выражавшим желание вернуться в «Барселону», воспитанником которой он является. Как прошли переговоры сторон, не сообщается, однако издание указывает, что руководство «Арсенала» не знало о встрече Фабрегаса и Гвардиолы. За переход полузащитника испанский клуб готов предложить более 40 миллионов евро, однако тренер «Арсенала» Арсен Венгер не раз заявлял, что лондонский клуб не намерен расставаться с Фабрегасом. Британская команда готова предложить испанцу около 60 миллионов евро за новый контракт. Действующий контракт Фабрегаса с «Арсеналом» истекает в 2014 году. Недавно игрок отказался продлить соглашение и выступил с заявлением о том, что не намерен оставаться в Лондоне и хочет покинуть «Арсенал» еще до срока истечения контракта. Сеск Фабрегас выступал в молодежном составе «Барселоны» с 2001 по 2003 год. Затем он стал игроком «Арсенала», в котором вскоре стал капитаном.