ЧМ-2010. Осьминог-предсказатель предрекает поражение сборной Германии

До этого не ошибавшийся немецкий осьминог, пророчит проигрыш сборной Германии от испанцев в полуфинале чемпионате мира, передает «Корреспондент» со ссылкой на радио «Маяк». Главный талисман немецкой футбольной сборной команды осьминог Пол из города Оберхаузена до последнего момента предсказывал безошибочно победу свой команды на ЧМ-2010 по футболу в ЮАР. Пять раз из пяти моллюск не позволил себе ошибиться в предсказании результатов матчей. И вот, накануне полуфинала осьминог выдал абсолютно неожиданный прогноз, предсказав поражение во время игры с Испанией. Напомним, что в полуфинале чемпионата мира Германия и Испания сыграют завтра в 21:30.