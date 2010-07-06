Ахметов: Появление Чигринского в «Шахтере» - действительно мегатрансфер

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал о возвращении в донецкий клуб защитника Дмитрия Чигринского. «Я считаю, что появление в «Шахтере» такого футболиста, как Чигринский, – действительно мегатрансфер. Вы помните, что я не хотел отдавать Диму в «Барселону», даже за 25 миллионов евро. И только после длительных размышлений, консультаций с Мирчей Луческу и с самим Чигринским я пошел на этот шаг. Нельзя было не отпустить игрока в такой клуб, как «Барселона», тем более за такие деньги. Это бы означало одно: «Шахтер» – золотая клетка. Сами понимаете, такое определение недопустимо. Чигринский ушел в «Барселону», и мы получили окрепшего, возмужавшего Ярослава Ракицкого. Сегодня Дима вернулся, то есть, в защите «Шахтер» получит жесткую конкуренцию. Что только на пользу нашей команде. Так что я с удовольствием говорю: «С возвращением, Дима!». Когда Дима подключается к атакующим действиям команды, особенно при исполнении стандартов, это всегда опасно. Думаю, что болельщики не ожидали сегодня возвращения Чигринского в «Шахтер», для них это сюрприз. Я уверен, что Дима усилит игру нашей команды. Что касается футболиста атакующего плана, то я внимательно почитал дискуссию болельщиков по этому поводу. И прекрасно понял их вкусы. Я не исключаю еще одну покупку. Поживем – увидим. Может быть, мы купим вратаря», – цитирует Ахметова официальный сайт ФК«Шахтер».