Определился состав корзин для жеребьевки Евролиги-2010/11

Руководство баскетбольной Евролиги определилось с составом корзин для жеребьевки очередного розыгрыша турнира, сообщает официальный сайт соревнования. Первая корзина: ЦСКА, «Барселона», «Олимпиакос», «Каха Лабораль». Вторая корзина: «Сиена», «Панатинаикос», «Маккаби», «Реал». Третья корзина: «Партизан», «Валенсия», «Уникаха», «Летувос Ритас». Четвёртая корзина: «Фенербахче», «Проком», «Эфес Пилсен», «Лоттоматика». Пятая корзина: «Жальгирис», «Цибона», «Армани Джинс», «Бамберг». Шестая корзина: «Олимпия», «Шоле», победитель квалификации № 1, победитель квалификации № 2. Жеребьёвка состоится 8 июля в Барселоне.