Названы точная дата и место боя Кличко-Поветкин

Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF между россиянином Александром Поветкиным и чемпионом мира IBF и WBO Владимиром Кличко состоится 11-го сентября, а не 18-го, как сообщалось ранее. «Бой Кличко-Поветкин состоится 11 сентября во Франкфурте на арене футбольного клуба «Айнтрахт», — цитирует менеджера Поветкина Владимира Хрюнова SPORTBOX.ru. — Об этом нас проинформировала компания Кличко K2. Для меня выбор этой даты, мягко говоря, странен, поскольку мы все знаем, что случилось в этот день девять лет назад».