Хэй хочет драться с Кличко. Но есть финансовая проблема.

6 июля 2010, 13:47

Переговоры об организации боя между Чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA британцем Дэвидом Хэйем и Виталием Кличко в очередной раз зашли в тупик. Об этом в интервью Sportal.de заявил Калле Зауэрланд, представитель немецкой промоутерской компании Sauerland Event, являющейся сопромоутером британского боксера, передает ALLBoxing.ru. «Дэвид Хэй безусловно хочет встретиться с одним из братьев Кличко, - сказал Зауэрланд. - Однако есть проблема с финансовой частью. Есть много сторон имеющих свою долю, и мы тоже имеем свою долю в доходах Хэя. Он стал мегазвездой в Англии, и сейчас условия отличаются от тех, что были год назад. Хэй может заработать в Англии те же деньги, что Кличко здесь, в Германии, и это делает весьма сложным достижение соглашения в этом вопросе. Финансовая сторона соглашения должна быть разумной». Ранее представитель Кличко Бернд Бенте заявлял, что финансовый вопрос не может являться камнем преткновения, так как они предложили Хэю разделить призовой фонд в равных долях и отказались от прав на последующие бои британца. Калле Зауэрланд не согласен с этим. "Мы смотрим на это иначе, - сказал Зауэрланд. - Хэй хотел незамедлительно провести бой за титул, и он хочет больших значимых боев. Он точно знает, на что он способен, он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Пока все упирается в различия в решении финансового вопроса. Хэй готов к бою". Напомним, что Владимир Кличко свой следующий поединок проведет 18 сентября в Германии против представителя Sauerland Event россиянина Александра Поветкина, а его старший брат ведет переговоры сразу с несколькими соперниками, в том числе - Хэйем и россиянином Николаем Валуевым.

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