Беккер: Бердых меня разочаровал

Экс-первая ракетка мира немец Борис Беккер оценил игру Томаша Бердыха в финале «Уимблдона» против Рафаэля Надаля. «Бердых меня разочаровал. Я ждал от него большего. У него были шансы, особенно во втором сете, но он ими не воспользовался. мы ждали от него большого прорыва, и что-то такое витало в воздухе, но похоже, он до сих пор не верит, что способен взобраться на вершину. В конце каждого сета, в самые важные моменты, он терялся. Это можно понять. Мир не смотрит на тебя, когда ты играешь в Милуоки, но когда ты на центральном корте «Уимблдона», за тобой наблюдают все, и ты это чувствуешь. Одним игрокам это только по нраву, другим же нужно пройти через это не один раз, чтобы стать лучше. У Бердыха есть игра, теперь ему нужна стабильность, нужно постоянно доходить до финалов. Меня поражает, почему Бердых обретался на задней линии. Каждому игроку известно, что, если против Надаля стоять сзади, он втянет тебя в длинные ралли, шанс выиграть которые равен нулю. Почему кто-то еще продолжает так делать? Они не выучили домашнее задание? У Надаля очень простой план на игру, и если тебе нужен шанс победить его, ты должен адаптироваться. Если нет – ты проиграешь», – приводит слова Беккера издание Telegraph.