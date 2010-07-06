В ближайший уик-энд пилот «Макларена» Льюис Хэмилтон станет лауреатом премии имени Лоренцо Бандини, престижной награды в области автоспорта. В прошлом году премию получил Себастьян Феттель, которому довелось проехать 12 км от Фаенцы до Бризигеллы за рулем «Торо Россо».В этот раз Хэмилтон сядет за руль дорожного автомобиля «Мерседес». «Список лауреатов премии демонстрирует, кто есть кто в «Формуле-1». Для меня большая честь влиться в эти ряды», – цитирует Хэмилтона Motorsport. Отметим, что в разные годы лауреатами премии становились Фелипе Масса, Фернандо Алонсо, Кими Райкконен, Марк Уэббер, Михаэль Шумахер, Хуан-Пабло Монтойя, Дженсон Баттон, Роберт Кубица, Ярно Трулли, Жак Вильнев. sports.ru