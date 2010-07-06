Роналду разбил сердце русской невесте рождением сына «на стороне»

Российская модель Ирина Шейк призналась на своей страничке в Facebook, что известие о рождении сына Криштиану Роналду разбило ей сердце. Неожиданная новость об отцовстве Роналду довела невесту самого дорогого футболиста мира до слез, девушка посчитала себе обманутой, сообщает Daily Mail. «Ты разбил мне сердце. Спасибо, что заставил плакать… Ты собирался стать отцом и ничего мне не сказал… Почему ты это сделал?» - цитирует 24-летнюю уроженку Челябинской области NEWSru.com со ссылкой на испанский телеканал TeleCinco. Однако представители россиянки опровергли эту информацию, заявив, что сообщение от ее имени в той же социальной сети было подделкой. Позже девушка пошла на попятную и пообещала во что бы то ни стало сохранить отношения с возлюбленным и подарить ребенку всю свою любовь. По данным папарацци, в минувшее воскресенье пара попыталась разрешить возникший конфликт, отобедав вместе в одном из ресторанов Нью-Йорка. В мае Ирина и Криштиану провели романтический отпуск на Корсике, после чего футболист познакомил девушку со своими родителями. Как утверждают португальские таблоиды, пара собирается сыграть свадьбу. На пальце Криштиану во время чемпионата мира по футболу в ЮАР действительно было замечено обручальное кольцо. Напомним, что Роналду объявил о рождении сына в воскресенье. «С большой радостью сообщаю, что совсем недавно я стал отцом мальчика. По взаимному согласию с матерью ребенка, которая предпочитает оставаться анонимной, он будет находиться под моим покровительством. Больше никакой информации по этому поводу я давать не буду и прошу всех уважать мое право и право моего ребенка на личную жизнь», - написал Роналду. Агент Криштиану Роналду подтвердил новость о рождении наследника, уточнив, что младенец находится под присмотром мамы футболиста Долорес и его сестры Кати. Сам счастливый отец отправился навестить свое чадо прямиком из ЮАР. Информацию о суррогатной матери представители футболиста держат в секрете, журналистам удалось лишь выяснить, что ею является некая американка. По их расчетам, ребенок мог быть зачат в конце лета прошлого года в Сан-Диего, где проводили отпуск футболисты мадридского «Реала». По мнению блоггеров, Роналду таким образом получил «эксклюзивные» права на своего отпрыска, оградив его от возможных притязаний со стороны будущей жены.