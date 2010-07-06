Сегодня скончалась вторая жертва немецкого футбольного фаната

Сегодня, 6 июля, скончался второй итальянец, ставший в понедельник вечером жертвой потасовки с немецким футбольным фанатом в Ганновере, передает Интерфакс. Пулевое ранение в голову стало для итальянского болельщика смертельным, сообщает германская полиция. Напомним, что ссора произошла между гражданином Германии и двумя итальянцами по вопросу количества титулов Чемпиона мира у Италии и Германии. По словам представителя полиции, «после ссоры немец ушел из бара, но вскоре вернулся и открыл стрельбу по своим жертвам». Преступник скрылся с места преступления, выбросив оружие. Его личность до сих пор не установлена, известно лишь, что ему 42 года и ранее он не был судим. Напомним, что один из итальянцев, в которых было выпущено несколько пуль, погиб на месте.