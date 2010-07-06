«Барселона» взяла заем, чтобы выплатить игрокам зарплату

«Барселона» была вынуждена взять заем, чтобы выплатить игрокам зарплату за текущий месяц. Об этом сообщил президент клуба Сандро Россель в интервью RAC-1. По словам Росселя, клуб не находится в состоянии банкротства, поскольку функционирует в нормальном режиме и обладает необходимыми источниками дохода для погашения долга. Однако в настоящий момент «Барселона» испытывает затруднения с наличными деньгами. Россель отметил, что трансфер Дмитрия Чигринского в «Шахтер» за 15 миллионов евро позволит смягчить ситуацию. Кроме того, в середине месяца клуб рассчитывает получить деньги от телевизионного контракта с Mediapro. Вместе с тем, в ближайшее время Россель вылетит в ЮАР, где проведет переговоры с главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером о трансфере хавбека «канониров» Сеска Фабрегаса. Как заверил президент каталонцев, клуб не собирается отдавать за игрока 50-60 миллионов евро. sports.ru