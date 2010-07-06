Л/атлетика. Семеня может принять участие в чемпионате мира среди юниоров

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ближайшее время может озвучить результаты гендерного теста южноафриканской спортсменки Кастер Семени. Семеня не выходила на беговую дорожку с момента победы на чемпионате мира. Она не может выступать до оглашения IAAF результатов ее гендернего теста. По сообщениям австралийских СМИ, Семеня является гермафродитом. Предполагается, что в ближайшие несколько дней IAAF официально позволит спортсменке вернуться к соревнованиям. Как сообщает The Telegraph, Семеня может принять участие в чемпионате мира среди юниоров, который стартует 19 июля.