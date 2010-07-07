Российский хоккеист умер за рулем

Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Игорь Мисько умер 6 июля 2010 года, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на «Фонтанку.ру». Спортсмену было 23 года. Как изданию рассказали в пресс-службе СКА, Мисько умер в районе Колпино. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности. Когда хоккеисту стало плохо, он находился за рулем автомобиля; его машина врезалась в другую, однако причиной смерти называют именно остановку сердца. «БалтИнфо» отмечает, что информация о смерти Мисько и ДТП поступила в ДПС в 14:40 по московскому времени. По данным агентства, машина спортсмена съехала с дороги, находившиеся в ней два пассажира не пострадали. Мисько играл за СКА с 2005 года; до этого он выступал за петербургские клубы «Ижорец», «Локомотив» и «Спартак». В минувшем сезоне Мисько провел в составе армейцев 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (3+6) очков.