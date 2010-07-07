Л/атлетика. Семеню официально признали женщиной

С южноафриканской бегуньи Кастер Семени сняли все ограничения на участие в соревнованиях, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. В заявлении, распространенном во вторник, 6 июля, руководством Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), подчеркивается, что решение о допуске Семени к соревнованиям вступает в силу "немедленно". Федерация легкой атлетики ЮАР сообщила, что Кастер Семеня может вернуться на беговую дорожку уже на чемпионате мира среди юниоров, который откроется 19 июля в Канаде. Однако, отметили представители федерации, скорее всего возвращение бегуньи в большой спорт состоится или на чемпионате Африки, стартующем в конце июля, или на Играх Содружества в октябре. Сама спортсменка уже заявила, что с нетерпением ждет возвращения на мировую арену. В августе 2009 года Кастер Семеня стала чемпионкой мира в забеге на 800 метров, показав лучший результат в сезоне. Однако специфическое телосложение 18-летней спортсменки вызвало подозрение в ее принадлежности к противоположному полу. Перед финальным забегом, принесшим Семене победу, спортсменку заставили сдать гендерный тест. До получения результатов теста IAAF запретила бегунье принимать участие в соревнованиях. При этом было объявлено, что при любом развитии событий результаты гендерного теста бегуньи обнародованы не будут. Решение вопроса о допуске Семени к соревнованиям заняло у IAAF 11 месяцев.