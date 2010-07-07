Журналист Kicker: Лев трижды ездил в ЮАР, чтобы лично посмотреть все базы

Журналист Kicker Йорг Вольфрум рассказал о том, как сборная Германии готовилась к чемпионату мира в ЮАР. «Леву важно было выбрать тренировочные поля. Он хотел проводить занятия там, где газон будет идентичен тому, который положен на стадионах. На самом деле Лев трижды ездил в ЮАР, чтобы лично посмотреть все базы. Причем в первый раз он поехал в Африку еще за год до старта турнира! Все было продумано до мелочей – расписание тренировок было известно за несколько месяцев. Если матч начинался рано, то Лев заставлял игроков вставать ни свет ни заря весь предматчевый цикл. Каждую тренировку Лев записывает на видео в формате 3D, а вечером просматривает эту запись вместе со своим тренерским штабом – ассистентом Ханси Фликом, тренером вратарей Андреасом Кепке и менеджером команды Оливером Бирхоффом. Их дискуссии затягиваются за полночь. Основа основ для Лева – идеальная физическая подготовка. В бундестим несколько тренеров по физике. Их шефом является американец Шед Форсайт, которого привел в сборную еще Юрген Клинсманн. Форсайт жил в США, но год назад Лев потребовал, чтобы он переехал в Германию. На новом месте Форсайт наладил контакт с тренерами по физике во всех клубах бундеслиги, и у него была полная информация о каждом игроке сборной», – цитирует Вольфрума «Советский спорт».