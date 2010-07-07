Ван Боммел: Нельзя терять голову

Полузащитник сборной Голландии Марк Ван Боммел оценил исход полуфинала ЧМ-2010 против Уругвая (3:2). «Конечно, я рад, что мы вышли в финал. Пока мы идем без поражений на этом турнире, к тому же мы выиграли все игры в отборочном цикле. Это говорит о том, что мы находимся в хорошей форме. Возможно, сегодня мы показали не самую выдающуюся игру, но главное – Голландия идет дальше. Нам стоит посмотреть на сегодняшний матч с критической точки зрения. Нельзя терять голову. В первом тайме мы поплатились за то, что отошли назад. Хотя во второй половине мы выглядели лучше – увеличили темп игры и стали чаще извлекать пользу из фланговых атак», – приводит слова футболиста официальный сайт ФИФА.