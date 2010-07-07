Немцы хотят сварить осьминога, предсказавшего победу Испании

Жизнь официального оракула сборной Германии на чемпионате мира по футболу - осьминога Пауля - оказалась под угрозой после того, как он предсказал поражение «бундестим» в полуфинальном матче против испанцев. Недовольные фанаты наперебой предлагают рецепты блюд, которые можно из него приготовить. Одни желают сделать из всемирно известного моллюска суп, другие – салатик. «Если я полакомлюсь предсказателем, то это принесет нашим парням удачу, - заявил один из фанатов, желающий купить Пауля. - Ребята выиграют у Испанцев и выйдут в финал, а там и в финале выиграют. Нечего дурные предсказания делать». Напомним, что накануне головоногий медиум, который еще ни разу не ошибался на счет исхода матчей ЧМ-2010 с участием немцев, выбрал лакомство в контейнере с флагом сборной Испании. Пока смелого предсказателя никто не купил, однако сотрудники океанариума Sea Life в Оберхаузене задумываются над тем, не приставить ли к Паулю дополнительную охрану, сообщает LIFE SPORTS. Между тем Пауль своими прогнозами нажил себе недругов и в Аргентине, которой ранее верно предсказал поражение от немцев. Так, титулованный шеф-повар международного класса Николас Бедорроу из города Мендоса на прошлой неделе выложил в интернете свой рецепт приготовления провидца. Он предлагает сварить этого осьминога и подать его к столу с картофелем с оливковым маслом и сладким перцем. Несомненно, воспользоваться таким рецептом явно не прочь большинство аргентинцев. Употребление осьминогов в пищу распространено во многих культурах. В японской кухне, к примеру, осьминог - обычный продукт, из которого готовятся такие блюда, как суши и такояки. Также их едят живыми. Живых осьминогов нарезают на тонкие кусочки и съедают их в течение нескольких минут, пока мышцы щупалец продолжают конвульсировать.